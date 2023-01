Ancona | spari contro un 21enne | choc | chi arrestano Poi guerriglia in ospedale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Paura,e sangue all'alba ad. Unè stato ferito a colpi di pistola di fronte a una fermata del bus, il tutto vicino a un centro di aggregazione giovanile del Comune, "La bottega della fantasia". Il ragazzo ora è ricoverato in gravi condizioni e in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Successivamente alla sparatoria - avvenuta intorno alle 4 del mattino - si è appreso che ad aprire il fuoco è stato un poliziotto 40enne, poi identificato e fermato. L'uomo risiede nel capoluogo marchigiano ma è in servizio a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Quando ha usato la pistola non era però in servizio. Secondo quanto si è appreso, ha sparato un colpo in aria mentre il secondo ha colpito il ragazzo. Ancora non sono chiari i contorni dell'episodio. Per certo, tra il poliziotto e il ragazzo ferito è ...