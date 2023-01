Ancona Nella notte sparatoria tra ventenni in via Flavia | due persone ferite

(Di domenica 22 gennaio 2023) Far west in viaaddi fuoco nel quartiere del Q2, davanti alla fermata del bus e al centro di aggregazione “La bottega della Fantasia”. La Scientifica ha rinvenuto sull’asfalto dei bossoli a seguito di unadavanti al locale. Ci sarebbero due feriti, tra cui un ragazzo di 20 anni, entrambi trasportati al pronto soccorso del nosocomio cittadino. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. In base ad una prima ricostruzione alla base ci sarebbe un diverbio tra i due, entrambiitaliani. Il ragazzo ferito dal proiettile, un ventenne, avrebbe picchiato l’altro che, secondo i primi accertamenti, avrebbe poi estratto la pistola e sparato al rivale. Sconosciuti, al momento i motivi della lite. Entrambi si trovano ora a Torrette. Il ragazzo colpito dal proiettile è in ...

Fanpage.it

Stavolta a Monterey Park ,contea di Los Angeles , dovenotte un uomo con un fucile e ... Sparatoria all'alba, due feriti ad: paura e giallo alla fermata dell'autobus Il dramma di ...Un primo colpo di pistola in aria, un altro mirato alla gamba e un ragazzo di 22 anni di(N. G. le sue iniziali) è crollato a terra in un lago di sangue. Da quel momento in poi il caos: anche all'interno del Pronto soccorso, dove prima è arrivato il ragazzo e successivamente il ... Sparatoria davanti alla fermata dell'autobus, paura in strada ad ... 1' di lettura Ancona 22/01/2023 - Alle 4 della notte tra domenica e lunedì un ragazzo veniva ferito da un colpo di arma da fuoco in via Flavia (Quartieri nuovi). I gruppi delle due persone coinvolte s ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...