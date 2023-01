Ancona | due feriti in una sparatoria | ricoverati in ospedale Indaga la polizia

l'Adige

Terrore e piombo ad, dove è avvenuta una sparatoria alla fermata del bus e ci sonoferiti con bossoli dappertutto. Il fatto di sangue è avvenuto vicino ad un centro di aggregazione giovanile del Comune e...hanno in comune soltanto la faccia pulita del bravo ragazzo mentre sono imparagonabili per il ... considerato che bastò la prima partita ufficiale giocata addal brasiliano per far vedere ... Sparatoria ad Ancona, due persone sono rimaste ferite ANCONA - Due persone sono state ferite in una sparatoria, avvenuta all’alba di oggi, in via Flavia ad Ancona, nei nuovi quartieri. Ignoti al momento i ...ANCONA – Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria, avvenuta all’alba di oggi, in via Flavia ad Ancona, nei nuovi quartieri. Ignoti al momento i contorni dell’episodio, sul quale sta indagando ...