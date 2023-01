Ancona | 40enne spara a un 22enne alla gamba | entrambi in ospedale Tensione nel pronto soccorso

(Di domenica 22 gennaio 2023) Uncon una ferita da arma da fuoco e uncontuso.sono finiti inad. Latoria è avvenuta all’alba di oggi in via Flavia nei nuovi quartieri dove si trova all’altezza di un centro di aggregazione giovanile del Comune, “La bottega della fantasia”, davanti ad una fermata dell’autobus. Sul posto ssono al lavoro gli agenti della Polizia scientifica con indosso le tute bianche, che hanno repertato vai bossoli. I due feriti sono stati trasportati all’di Torrette: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Ilè stato ferito a una, are sarebbe stato un quarantenne, che prima avrebbe esploso un colpo in aria, poi quello che ha ferito il giovane. I due si ...

