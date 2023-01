Ammonito contro lo Spezia | il giallorosso salta la sfida tra Napoli e Roma!

Corriere dello Sport

... che ritrova anche Vano e Matteo Rossetti, assenti per squalifical'Entella, e che lascia a ... Al 37per un fallo a centrocampo su Incerti Delcarro che, diffidato, salterà la prossima ...26 ptDe Rose per un fallo su Misuraca 23 pt Nannelli trova lo spazio per calciare dal ... sarà l'ex Olbia e non Ferrante ad affiancare Stiven Shpendi in attacco nel matchla Fermana ... Diretta Spezia-Roma 0-2 : El Shaarawy e Abraham firmano la vittoria Spezia-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del "Picco". Le ultimissime.ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, G.Pietropaolo, Veccia, Piunti, D’Intino, A. Pietropaolo, Tedeschi (34’st De Cesaris), Galli, Picciola (30’st Iovannisci), Liberati. All. Fusco. AURORA TREIA: ...