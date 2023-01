Amici 22 | Maria De Filippi rimprovera Samu

SuperGuidaTV

PH: Ufficio stampa Garrison addiDe Filippi con Gerry Scotti, Ernia e non solo. Dopo il 'noce moscata gate' adtorna la serenità e riprendono le sfide in vista del serale con tanti ospiti in studio pronti a ...Tuttavia per l'ex protagonista anche del noto programma 'diDe Filippi' sarà a modo suo al centro della scena con nuovi progetti e, appunto, queste interviste ai cantanti in gara. Il web ... Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 22 gennaio: ospiti, sfide ed eliminazioni | Spoiler I fan notano che Gianmarco è assente ad Amici 22 e in molti si chiedono cosa sia accaduto: ecco perché non era in puntata.Garrison ad Amici di Maria De Filippi con Gerry Scotti, Ernia e non solo. Dopo il “noce moscata gate” ad Amici torna la serenità e riprendono le sfide in vista del serale con tanti ospiti in studio pr ...