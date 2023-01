Amici 22 | il caso ' noce moscata' fa ancora scalpore | la strofa sospetta di Piccolo G

(Di domenica 22 gennaio 2023) Coincidenza o volontà? In unadiG sounta una frase sulla. E le polemiche ad22 non finiscono mai. Non è chiaro se l'allievo di Rudy Zerbi avesse intenzione di ...

Napolike.it

E le polemiche ad22 non finiscono mai. Non è chiaro se l'allievo di Rudy Zerbi avesse ... Le indiscrezioni Nonostante Maria De Filippi abbia archiviato il tanto chiacchierato, Dagospia ha ...In queleravamo veramente incolpevoli e quanto accaduto è stato figlio di una entità che aveva ... Siate sempre orgogliosi di tifare questi colori e da oggi sappiate riconoscere i falsi". Amici 22: caso noce moscata, ecco cos’è successo: dettagli e novità Coincidenza o volontà In una strofa di Piccolo G sounta una frase sulla noce moscata. E le polemiche ad Amici 22 non finiscono mai. Non è chiaro se ...Era l’unica figlia di Elvis. Priscilla, 77 anni, madre della modella e cantante, ha detto con voce rotta dall’emozione: “Il nostro cuore oggi è spezzato” ...