Amici 2022 2023 | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 22 gennaio

Leggi su tpi

(Di domenica 22 gennaio 2023)– Chi ènel corso della puntata didi, domenica 22, alle ore 14 su Canale 5? Non è prevista nessuna eliminazione. Samu era in sfida dopo i fatti di Capodanno. Alessandra Celentano ha deciso di prendere Paky, sfidante di Samu, e aggiungere, quindi, un banco. Samu, di conseguenza, farà un’altra sfida con un altro sfidante, la settimana prossima. Isobel ha conquil’accesso per il serale. I concorrenti in gara Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme: NDG – Lorella Cuccarini Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini Wax – Arisa Piccolo G – Rudy ...