(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) –delle famiglie e dell’infanzia. Si svolgerà martedì 24 gennaio 2023 alle ore 16.30, presso il Salone Morelli di Palazzo di Città, l’iniziativa pubblica dedicata alla neo-, per sensibilizzare e informare sui cambiamenti psicologici che possono manifestarsi nella fase pre e post partum. L’evento rientra nella più ampia strategia dedicata al welfare e alle politiche sociali intrapresa dal Comune di, guidato dal sindaco Daniele Milano, promotoregiornata in sinergia con il Piano di Zona S2 e la cooperativa sociale La CittàLuna – Cooperativa Delfino s.c.s. L’incontro si inserisce nel progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, dal titolo “Key of change”, finanziato ...

Il Quotidiano della Costiera

delle famiglie e dell'infanzia. Si svolgerà martedì 24 gennaio 2023 alle ore 16.30, presso il Salone Morelli di Palazzo di Città, l'iniziativa pubblica dedicata alla neo - ..."Non riuscendo a trovare del, delle persone che potessero diventare dei punti di ... ispirato in parte alla storia vera di Vito Manzo, falegname dinato nel 1919, con una forte passione ... Il Comune di Amalfi a sostegno della neo-genitorialità Nel momento in cui parte un'iniziativa per valorizzare le arance di Sorrento, gli agricoltori della Costiera lanciano l'allarme per la salute dei limoni. Una produzione tipica del ...