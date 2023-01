Almeno 11 morti per attacco Shebab a Mogadiscio

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sono11 le vittime dell'degli jihadisti di al Shabab negli uffici del municipio di, in Somalia. Lo rendono noto le autorità somale, come riferito dall'emittente Shabelle. Tra le 11 vittime, viene fatto sapere, ci sarebbero sei terroristi e cinque civili. Altre quattro persone sarebbero ferite.

AGI - Agenzia Italia

Ad Aleppo , la seconda città della Siria , è crollato un edificio. Il bilancio è tragico: si contano 16. L'incidente sarebbe stato causato da delle infiltrazioni d'acqua nelle fondamenta del palazzo. Si continua a cercare fra le macerie. Edificio crollato ad Aleppo, tra le vittime anche dei ...tredici persone sono morte a causa del crollo di una palazzina residenziale ad Aleppo, la seconda città più grande della Siria, nel nord del paese. Alcuni funzionari dell'amministrazione locale ... Strage in California. Almeno 10 morti nei festeggiamenti del ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...In Siria, il crollo di un condominio ad Aleppo ha causato almeno 16 vittime: pare che la tragedia sia stata causata da una perdita d'acqua.