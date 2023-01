Allenatore picchiato al termine della partita | aggressione choc a Simone Venturi | il tecnico ricoverato in ospedale

leggo.it

aggredito in un match di Serie D. Al termine di Scandicci 1908 - Real Forte dei Marmi Querceta, il tecnico della squadra ospite, Simone Venturi, è stato'da una figura ...Enzo Montefusco , ex giocatore edel Napoli, parla ai microfoni della Rai per parlare di Pelè e dell'amichevole Napoli - ...ho trovato un giocatore che mi ha marcato e non mi ha". ... Allenatore picchiato al termine della partita, aggressione choc a Simone Venturi: il tecnico ricoverato in osp Allenatore aggredito in un match di Serie D. Al termine di Scandicci 1908-Real Forte dei Marmi Querceta, il tecnico della squadra ospite, ...La sconfitta contro la Roma ha lasciato scorie e veleni in noi tifosi viola. L’ingenuità di Dodô, la sterilità offensiva della squadra, i cambi pressoché nulli ...