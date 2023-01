Alla prossima arriverà Mourinho col pullman della Roma

(Di domenica 22 gennaio 2023) Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che continua la sua marcia trionfale. Dopo i mal di pancia per l’eliminazione dCoppa Italia tutti aspettavano il Napoli al varco. E il Napoli ha dimostrato di saper reagire da grande squadra ogni qual volta ha avuto un momento di difficoltà. Come aveva già fatto con la vittoria a Genova con la Sampdoria e la straripante vittoria contro la Juve dopo la sconfitta di San Siro con l’Inter. Guido – Chiariamo un punto. La Salernitana è poca roba e in realtà non ha mai giocato aspettando il Napoli con tutta la squadra dietro la lineadifendendosi anche dopo il doppio svantaggio, come se cercasse di evitare una imbarcata. Però quello che conta è la sicurezza, a tratti la saggezza, con cui il Napoli governa le partite con il pigliogrande squadra. Cesare ...

