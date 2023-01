Alex Meret le mani sul Napoli | super parata al microscopio – VIDEO

(Di domenica 22 gennaio 2023)è stato decisivo con la Salernitana,su Piatek solo davanti alla porta. Il portiere azzurro è in grande forma. Il portiere diventa da grande squadra quando fa poco o nulla in tutta la partita, ma poi si fa trovare pronto con unalativa. Ecco Salernitana-è stato l’emblema di questo assunto. Perha dovuto patire il freddo e la pioggia per oltre 90?, scartando il tiro poco pericoloso di Piatek del primo tempo. Per il resto il portiere delè stato praticamente inoperoso, anche perché la Salernitana si è rannicchiata in difesa, sperando di non prendere un’altra imbarcata. Eppure con ilsul 2-0 ed in totale dominio della sfida c’è stata una distrazione, figlia di ...

Commenta per primo Come rivelato dall'agente Federico Pastorello, alcuni club inglesi hanno messo gli occhi su, in scadenza col Napoli nel 2024. Sul numero uno dei partenopei, rivela Rai Sport , ci sarebbe il forte interesse del Tottenham .Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Napoli 'ha passato momenti difficili. Sembrava ad un passo dalla cessione, ma ha reagito da grande campione e da grande uomo'. Così l'agente di, Federico Pastorello, ha parlato del portiere del Napoli nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione di Rai Sport 'Calcio Totale', in onda lunedi alle 23. Pastorello ha parlato ...Alex Meret, portiere del Napoli, ai microfoni di Sky Sport, annuncia il prossimo passaggio in terra campana di Gollini, presentando così il portiere: "Non l'ho ancora ...Il contratto è stato rinnovato qualche mese fa, ma solo fino al 2024, per dare spazio al calciatore in campo con continuità grazie a Luciano Spalletti e maggiore serenità al ...