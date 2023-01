Alessia Marcuzzi diventa un cartone animato e canta ' Flowers' | ma la canzone nasconde un significato

Elle

, sempre più boomerissima . La showgirl diventa un cartone animato e intrattiene i suoi follower sulle note di ' Flowers ', la canzone di Miley Cyrus che sta spopolando sul web. ...Mara Venier: 'Federico Fashion Style ha ammesso di essere gay, non me lo aspettavo proprio' Domenica In, l'invito dia Mara Venier: 'Vieni a Boomerissima a fare l'amatriciana' ... Alessia Marcuzzi con piumino Moncler è tendenza moda inverno 2023 Alessia Marcuzzi, sempre più boomerissima. La showgirl diventa un cartone animato e intrattiene i suoi follower sulle note di "Flowers", la canzone di Miley Cyrus che sta ...Alessia Marcuzzi ha voluto rivelare cos’è successo nel biennio in cui è stata lontana dalle scene televisive. La conduttrice di Boomerissima si è aperta ed ha spiegato cos’ha fatto negli anni in cui h ...