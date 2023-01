Aifa | il ministro della Salute | “Manterrà la sua indipendenza” Annarosa Marra sostituirà Magrini come dg fino al nuovo regolamento

(Di domenica 22 gennaio 2023) Da lunedì l’Agenzia italiana del farmaco avrà una direttrice generale. Sarà, il funzionario con maggiore anzianità, a sostituire Nicolaalla fine del suo mandato. Un incarico temporaneo perperché l’è stata riformata e nel giro di “2-3 mesi” avrà unassetto. Che, per ilOrazio Schillaci, “assicurerà maggiore efficienza e rapidità dell’approvazione dei medicinali. Alla presidenza del Consiglio di amministrazione resta il virologo Giorgio Palù“. In una intervista al CorriereSera sostiene chela sua”, ma sono diversi gli esperti tra cui il farmacologo Silvio Garattini a ...

Il Fatto Quotidiano

Così come evidenziato anche daldella Salute, Schillaci, che in audizione alla Commissione ... Farmaci mancanti: quali sono e perché Nella lista degli introvabili, stilata dall', spiccano ...... "Finora il direttore generale è sempre stato indicato daldella Salute entrante, secondo ...manterrà la sua indipendenza". Aifa, il ministro della Salute: “Manterrà la sua indipendenza” “Sarà la dottoressa Annarosa Marra, il funzionario con maggiore anzianità, già responsabile del servizio di farmacovigilanza, a governare l'ente in via temporanea fino a quando sarà pronto il nuovo re ...Aifa, domani esce Magrini entra Marra. Pandemia: «I casi sono in calo. Forse stop ai controlli sui voli dalla Cina».