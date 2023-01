AIA | caso D' Onofrio | le responsabilità del Presidente?

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Su figc.it: "La FIGC comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli esiti dell’indagine svolta nell’ambito del procedimento disciplinare instaurato in seguito alla nota "Vicenda D’", ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Alfredo Trentalange, all’epoca dei fattidell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), per i seguenti fatti: a) ha omesso di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più minimale, per accertare i reali requisiti professionali e di moralità del sig. Rosario D’, con cui Trentalange aveva un rapporto personale consolidato di vecchia data, prima della proposta, fatta dallo stesso Trentalange, e conseguente nomina da parte del Comitato Nazionale AIA (nel marzo 2021), a Procuratore arbitrale dell’A.I.A., mentre il nominato era detenuto agli arresti domiciliari, perché condannato per ...