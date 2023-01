Ai tg della Rai due minuti su tre al centrodestra Su tutte le reti dominano politici uomini – I dati AgCom

Leggi su open.online

(Di domenica 22 gennaio 2023) A dicembre 2022, il 71% dello spazio di parola del Tg1 è andato al. Il 52% se non si considerano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quelloRepubblica Sergio Mattarella, quelli di Camera e Senato, e i ministri. Si tratta dell’8% in più rispetto al risultato elettoralecoalizione di. A rivelarlo è il monitoraggiodi dicembre che evidenzia come il 20% dello spazio di parola del telegiornale di RaiUno sia andato a Giorgia Meloni. Un minuto su cinque che diventa quasi uno su quattro al Tg2. Per confronto, Mattarella è al 6%. Dato decisamente squilibrato anche quello sulla distribuzione di genere. Il 66% degli esponentiche parlano ai telegiornali è uomo, il 34% è donna. Una cifra che si avvicina ma non si allinea alla ...