Ai partiti serve più democrazia interna La ricetta di Bonanni

(Di domenica 22 gennaio 2023) La volontà dichiarata da molti soggetti di storica appartenenza all’area centrista di essere interessati al processo di costruzione di un grande partito che raccolga forze liberali, popolari e riformiste è per più ragioni una buona notizia per chi desidera il cambiamento. A influire su questo proposito ha contribuito l’esperimento dell’ultima competizione politica nazionale dal terzo polo guidato da Carlo Calenda, che non schierandosi né a sinistra né a destra ha conseguito nella sua prima apparizione nello scenario politico italiano un risultato prossimo a due cifre. È a portata di mano lo scenario politico nazionale con un soggetto autonomo alternativo all’attuale bipolarismo dominato dai populisti. Una presenza nuova e diversa che può mettere a nudo le debolezze delle attuali forze egemoni, loro stesse sfiancate dalla loro stessa demagogia che li porta al successo con la stessa ...

