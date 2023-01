Agnelli vs Agnelli | l' Avvocato a confronto con Andrea Trionfi | campioni | record plusvalenze e guai giudiziari

Quattroruote

Il Fanfulla fatica ad uscire dalla propria metà campo e ad imbastire azioni pericolose,al 36' prova a scuotere i suoi con una conclusione dalla distanza che termina fuori di poco. Al 37' il ...... come spieghiamo nella pagina accanto), facendo perdere alla Juve 15 punti nell'attuale classifica e comminando sanzioni notevoli a dirigenti o ex (30 mesi a Paratici, 2 anni ade Arrivabene, ... Gianni Agnelli, a 20 anni dalla morte ricordiamo le auto (con aneddoti) dell'Avvocato: la Foto Gallery - Quattroruote.it Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Vent'anni fa moriva il compianto Gianni Agnelli: confrontiamo la sua gestione con quella del nipote, appena finita in modo traumatico ...