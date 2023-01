Affitti e utenze | aumenta la morosità | tre famiglie su dieci faticano a pagare

L'Eco di Bergamo

... quali l'abusivismo edilizio, le locazioni "in nero", lo sfruttamento della manodopera, il favoreggiamento della immigrazione clandestina, oltre che quello degli allacci abusivi allee la ...Seguiti immediatamente dagliprivati, per tutti i contratti per i quali non è prevista o ... dove il 13,5% delle famiglie è risultato in arretrato con lee il 16,3% in arretrato con l'... Affitti e utenze, aumenta la morosità: tre famiglie su dieci faticano a ... Nei condomini . Caro bollette, lavoro precario e retribuzioni inadeguate rendono difficile rispettare le scadenze. Gli amministratori: «Si moltiplicano richieste di dilazione e rateizzazione anche da ...REGGIO EMILIA – Aveva diviso un immobile in micro appartamenti abusivi, affittati in nero a cifre spropositate (225 euro a posto letto al mese in stanza doppia) a stranieri anche irregolari sul territ ...