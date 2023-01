Addio al bando per i capezzoli femminili sui social? Meta valuta di rivedere la policy

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ci sono voluti anni per arrivare almeno ad ipotizzare di togliere l’assurdosuiper i, ma le voci che circolano in questi giorni dasembrano aprire concretamente la possibilità. Facebook e Instagram potrebbero infattile lorosulle nudità degli adulti (in particolare delle donne), dopo aver ricevuto un ammonimento da un gruppo di esperti sul divieto a mostrare certe parti del corpo, ritenuto “poco chiaro e discriminatorio”. E come dar loro torto, vista la disparità di trattamento tra uomini e donne. Rihanna è tra le star che vogliono sensibilizzare sulla questione dello sdoganamento del Senza veli femminileIl monito arriva infatti oltre un decennio dopo la protesta di un gruppo di mamme di “Lactivist” per aver ...

