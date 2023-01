ACR Messina-Avellino | le formazioni ufficiali

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi ACR: ACR(4-2-3-1): Fumagalli; Trasciani, Ferrara, Ferrini, Berto; Fofana, Mallamo; Kragl, Balde, Catania, Perez. A disp.: Daga, Lewandowski, Marino, Grillo, Iannone, Zuppel, Curiale, Konate, Fazzi, Versienti, Fiorani, D’Amore. All.: Raciti.(4-3-3): Marcone; Rizzo, Moretti, Auriletto, Zanandrea; Maisto, Casarini, D’Angelo; Russo, Gambale, Kanoute. A disp.: Pizzella, Antignani, Ricciardi, Di Martino, Benedetti, Mazzocco, Garetto, Musto, Di Gaudio, Trotta, Tounkara. All.: Rastelli. Arbitro: Panettella di Bari L'articolo proviene da Anteprima24.it.

