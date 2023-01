' Accuse surreali | Ghinelli va assolto' Abuso d' ufficio | la difesa del sindaco

LA NAZIONE

Quasi tre ore di replica per smontare le tesi dell'accusa: l'avvocato Luca Fanfani si prende la scena 'Il primo cittadino in buona fede sulla nomina di Macrì. La sospensione atto grave: serve ...Così il consigliere del Partito democratico, Fabio Paparelli, "replicando allenei suoi ... Per far questo sono state messe in campo deliberazionie pericolose per la tenuta del sistema ... "Accuse surreali: Ghinelli va assolto". Abuso d'ufficio, la difesa del ... Quasi tre ore di replica per smontare le tesi dell’accusa: l’avvocato Luca Fanfani si prende la scena "Il primo cittadino in buona fede sulla nomina di Macrì. La sospensione atto grave: serve prudenza ...Il legale del sindaco di Arezzo ha chiesto l'assoluzione per il suo assistito definendo l'ipotesi di reato formulata dall'accusa come "surreale" ...