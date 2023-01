Abusi su adolescenti con disturbi alimentari | infermiere nei guai

ilmessaggero.it

La struttura, che si occupa dicon problemi di bulimia e anoressia , ieri pomeriggio ha preferito non rilasciare nessun commento: 'Non possiamo dare informazioni - hanno risposto, ...Il bullismo, oltre che tra gli, trova linfa all'interno degli ambienti lavorativi a tal punto da essere definito come ... che si sta diffondendo in tutto il mondo, può includere... Abusi su giovani pazienti ricoverate per disturbi alimentari, indagato infermiere di Viterbo. «Baci e palpatin Il 35enne è stato denunciato a piede libero e interdetto dalla professione per dieci mesi, la Procura ha chiesto anche i domiciliari. Si indaga per scoprire se vi siano altre vittime ...Baci non voluti e carezze non richieste su giovani pazienti: un infermiere della clinica San Giorgio di Soriano nel Cimino è accusato di violenza sessuale. L'uomo, un 35enne viterbese ...