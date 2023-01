A volte sì | a volte no | gli unici ritoccabili

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti viaggia a ritmi spediti verso lo storico Scudetto. Inutile nascondersi e nasconderlo: 50 punti su 57 disponibili nel girone d’andata significa sapore d’impresa. Impresa per la rivoluzione del mercato estivo, impresa per le concorrenti agguerrite, certamente più ricche e meglio organizzate nella rosa. Almeno sulla carta. Ma il Napoli ha trasformato in verità assoluta la massima “i soldi non fanno la felicità”. Sono andati via i campioni di un tempo e sono arrivati dei giovani con tanta fame e voglia di vincere. Ma chi è rimasto, anche meno giovane, ha ritrovato verve e vitalità dopo aver accantonato nel ripostiglio un progetto invecchiato – certamente bene – e terminato. Il Napoli di Luciano Spalletti è cambiato: ora è consapevole e pronto a vincere. Checché se ne dica e si parli di campionato ancora lungo, di troppe giornate da giocare, di pericoli ...

