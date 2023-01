A Meloni servirebbe un Peppone o una Peppona

(Di domenica 22 gennaio 2023) Per quanto suoni strano, la latitanza del Pd fa male anche a destra. Quando scarseggiano i nemici, infatti, non resta che trovarli dentro casa, dando la caccia a possibili traditori. Che la tanatosi dei dem alla fine sia un'astuta tattica?

Un Pd così sotto tono non giova a se stesso, e nemmeno a Giorgia. Che i Dem si facciano male da soli è sotto gli occhi di tutti. Mai si era vista una corsa alla segreteria altrettanto soporifera, dai tempi talmente sfilacciati che avrebbero suscitato invidia ... Alla Meloni servirebbe un Peppone (o una Peppona) Giorgia Meloni, attraverso una nota ufficiale, blinda il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La nota è una risposta indiretta a Salvini, che ha dichiarato di voler stemperare le tensioni con i giu ... Per quanto suoni strano, la latitanza del Pd fa male anche a destra. Quando scarseggiano i nemici, allora non resta che trovarli dentro casa, dando la caccia ...