(Di domenica 22 gennaio 2023) Per quanto suoni strano, la latitanza del Pd fa male anche a destra. Quando scarseggiano i nemici, infatti, non resta che trovarli dentro casa, dando la caccia a possibili traditori. Che la tanatosi dei dem alla fine sia un'astuta tattica?

L'HuffPost

deve tener conto di un pezzo importante della sua maggioranza, ma allo stesso tempo sbattere ... La richiesta di dimissioni di Nordiosolo a fare casino, a consentire alla maggioranza ...Un Pd così sotto tono non giova a se stesso, e nemmeno a Giorgia. Che i Dem si facciano male da soli è sotto gli occhi di tutti. Mai si era vista una corsa alla segreteria altrettanto soporifera, dai tempi talmente sfilacciati che avrebbero suscitato invidia ... A Meloni servirebbe un Peppone (o una Peppona) Nel suo discorso alla Camera, Meloni aveva accennato a questo “piano Mattei” spiegando che gli investimenti nel Nordafrica dovrebbero servire non solo in termini di politica energetica, ma anche per ...Il presidente di Forza Italia sui social: la giustizia italiana ha bisogno urgente di essere riformata e il nostro ministro ha dimostrato di ...