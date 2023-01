90 Giorni per innamorarsi | dopo il programma succede il caos | la fine di Miona

(Di domenica 22 gennaio 2023) 90perè uno dei reality show più amati dai telespettatori in onda su Real Time. Ilè seguitissimo dal pubblico e proprio di recente, non si è fatto altro che parlare dello show. Qualcosa è andato storto, i telespettatori hanno messo in dubbio la veridicità di una delle protagoniste. Infatti, si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

La Gazzetta dello Sport

Come dimenticare l'Agenda Draghi, il feticcio utilizzato aalternipreannunciare anni di sventura. Duepiù tardi, Marco Bascetta, sul quotidiano Il Manifesto, profetizzava l'...Leggi Anche Clochard mortostrada a Milano, povertà e gelo fanno la sesta vittima in pochi. Croce Rossa: 'Bisogna difendere i più fragili' Intanto Pechino ha ufficializzato che consentirà ... Juve, e ora che succede Trenta giorni di tempo per il ricorso: non è prevista la riduzione dei 15 punti MESTRE - Oggi la Cina entra nell'anno del Coniglio, e anche la comunità cinese veneziana si prepara a festeggiare il Capodanno lunare che secondo l'antica tradizione ...Trasferte insidiose, per Carbonia e Iglesias, sui campi di due squadre in piena lotta per la salvezza, Li Punti e Kosmoto Monastir, rispettivamente penultima e ...