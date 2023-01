80 anni di tempo perso La storia recente del nostro sistema culturale

Leggi su formiche

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Chi concepisce ancora la figura del bibliotecario secondo l’abusato cliché d’un occhialuto vecchio in papalina assorto da mattina a sera nella cura della conservazione e dell’incremento della sua Biblioteca, costui non conosce neppure di vista una biblioteca moderna, la sua funzione, i suoi bisogni, i suoi fini”. È con queste parole che Luigi De Gregori, il bibliotecario cui è intitolata la Biblioteca dell’attuale ministero dell’Istruzione e del Merito, apriva il suo ultimo articolo, nel lontano 1947. Da allora il mondo, per come lo conosciamo, si è completamente trasformato. Ma a quanto pare non sempre si è “evoluto”, come invece ci fa piacere pensare. Il carattere profondamente conraneo, e anzi, pionieristico che oggi assumono queste affermazioni, se da un lato evidenzia la grandezza dell’uomo cui si deve il salvataggio di numerosi tesori bibliografici dai ...