“76 denunce!” | ma Oriana Marzoli in Cile ha in realtà vinto il reality

(Di domenica 22 gennaio 2023)in“ha 76 denunce e hanno chiesto l’espulsione”, ha dichiarato Biagio D’Anelli nel corso di una diretta Instagram di ieri sera. La notizia si è estesa a macchia d’olio sul web dato che l’ex vippone ha parlato di “cosa vergognosa” successa in quelshow. “Inlei si è comportata in una maniera vergognosa, schifosa. Tant’è vero che ad una ragazza di colore, brutto ripeterlo, ma l’ha chiamata “scimmia, babbuina” e sono arrivate alle mani. Praticamente ha avuto delle denunce. Ci sono dei blog dove dichiarano che lei ha avuto 78/79 denunce. No, ho indagato, ne sono 76. Tant’è vero la Nazione del, e tutti gli utenti che seguivano quel, hanno chiesto l’espulsione dal. Infatti lei di corsa è scappata da quella ...

Un'indiscrezione molto particolare che parla del comportamento della concorrente del GF Vip e di alcune denunce ricevute. GF Vip, l'indiscrezione su Oriana Marzoli: le partecipazioni ai reality Un ex ... Oriana Marzoli, Biagio D'Anelli parla di alcune presunte denunce Clamorosa truffa fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: una ragazza avrebbe organizzato una raccolta fondi per far volare uno striscione aereo indirizzato ad Oriana Marzoli e a Daniele Dal Moro, ma ... Stando a quanto riporta Biagio D'Anelli, Oriana Marzoli avrebbe ricevuto diverse denunce in Cile.