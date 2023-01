4ª Giornata Rit 22 01 2023 – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Gir Bianco | Stagione 2022

Leggi su seriea24

(Di domenica 22 gennaio 2023) 4ªRit. (22/01/) –A3 Credem– Gir.RISULTATI Volley Team San Donà di Piave-Med Store Tunit Macerata – Non ancora disputata; Gamma Chimica Brugherio-Sol Lucernari Montecchio Maggiore – Non ancora disputata; Abba Pineto-Moyashi Garlasco 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) Ore 16:00; Da Rold Logistics Belluno-Stadium Pallavolo Mirandola – Non ancora disputata; Monge-Gerbaudo Savigliano-TMB Monselice 3-2 (25-16, 25-22, 27-29, 20-25, 15-13) 21/01/ore 18:00; Vigilar Fano-WiMORE Parma – Non ancora disputata Ore 19:00; Geetit Bologna-ErmGroup San Giustino 3-0 (26-24, 25-18, 25-17) Ore 16:00 CLASSIFICA Nome, Punti, PG, PV, PP, SV, SPVigilar Fano 40 16 14 2 43 17Abba ...