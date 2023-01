4ª Giornata 22 1 2023 – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Girone Blu – TABELLINO ANTICIPO

(Di domenica 22 gennaio 2023) 4ª(22/1/) –A3 Credem Banca –Blu Maury’s Com Cavi Tuscania – Farmitalia Catania 0-3 (19-25, 21-25, 26-28) – Maury’s Com Cavi Tuscania: Parisi 1, Sacripanti 6, Aprile 3, Onwuelo 22, Corrado 12, Festi 7, Sorgente (L), Stamegna 0, Ruffo 0, Licitra 0. N.E. Quadraroli, Menchetti, Cipolloni Save. All. Passaro. Farmitalia Catania: Fabroni 2, Zappoli Guarienti 14, Jeroncic 1, Casaro 24, Disabato 16, Frumuselu 3, Fichera 1, Zito (L). N.E. Maccarrone, Battaglia, Tasholli, Nicotra, Smiriglia. All. Kantor. ARBITRI: Gasparro, Autuori. NOTE – durata set: 27?, 27?, 36?; tot: 90?. Fonte articolo e foto: www.legavolley.ita24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

