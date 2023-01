4ª Giornata 22 1 2023 – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco – TABELLINI ANTICIPO

(Di domenica 22 gennaio 2023) 4ª(22/1/) –A3 Credem Banca –Geetit Bologna – ErmGroup San Giustino 3-0 (26-24, 25-18, 25-17) – Geetit Bologna: Govoni 0, Guerrini 14, Orazi 8, Lugli 20, Maletti 13, Grottoli 3, Serenari (L), Vinti 0, Gabrielli (L), Donati 0, Ballan 2, Lusetti 0. N.E. Oliva. All. Marzola. ErmGroup San Giustino: Sitti 1, Cappelletti 12, Antonaci 5, Hristoskov 13, Ingrosso 2, Quarta 5, Marra (L), Skuodis 1, Stoppelli 0, Conti 3. N.E. Cioffi, Daniel, Cipriani, Procelli. All. Bartolini. ARBITRI: Lorenzin, Prati. NOTE – durata set: 30?, 27?, 23?; tot: 80?. Abba Pineto – Moyashi Garlasco 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) – Abba Pineto: Paris 3, Milan 17, Bragatto 7, Link 16, Baldari 6, Basso 5, Merlo 1, Giuliani (L), Fioretti 0, Mignano 0. N.E. ...

Sky Sport

Uniti, affiatati e solidi contro un processo celebrato in mezzae in 42 minuti di requisitoria: " Mai più un euro a un sistema che ci fa la guerra contro ". Una levata di scudi tutt'altro ...Allo Stadio Picco, il match valido per la 19ªdi Serie A 2022/tra Spezia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Picco di La Spezia, Spezia e Roma si affrontano nel match valido per la 19°... Calendario Serie A, le partite e gli orari della 19^ giornata Ventunesima giornata di Serie B che si è aperta con l’inattesa sconfitta del Bari ed è continuata oggi con ben 8 gare. A fatica, ma la Reggina conquista i tre punti nel match casalingo Leggi ...In occasione della “Giornata della Memoria”, il 23 gennaio, recital del duo Nicolosi (piano), Valanzuolo (voce recitante).