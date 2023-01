365 giorni con Maria | 22 gennaio Bimba precipita dalla finestra | miracolosamente si salva

Ecodellojonio

... che non ha avuto remore a schierarsi idealmente con il suo amico Sharpe: " Sono dalla parte di Shannonall'anno , 366 negli anni bisestili, per 24 ore al giorno, settesu sette. È ..."In totale abbiamo realizzato 363 eventi durante idel 2022". Per il presidente di Questione Natura, Roberto Cameli, è tempo di bilanci. E si passa subito alle 'specifiche'. "61 eventi di raccolta rifiuti: Ambientiamoci Insieme, 158 eventi ... 365 giorni di danza d'autore, tornerà in autunno "Ramificazioni ... Rimini sempre più palestra a cielo aperto 365 giorni all’anno. Sono tante anche in inverno le opportunità di praticare attività fisica da vivere da soli o in compagnia, a partire dal nuovo Parco del m ...