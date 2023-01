33 Elementi aggiuntivi per il vostro bagno | idee pazzesche

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 22 gennaio 2023) 33fai da te per il– guardate quantecarine ho trovato!!! Le prime tracce di un WC sono davvero lontane nel tempo. Risalgono addirittura alla Cina di 2.000 anni fa. In una tomba della dinastia Han (dal 206 a.C. al 24 d.C.), è stato infatti ritrovato unsimile a quelli odierni: con una seduta e un sistema per far confluire in basso l’acqua di pulizia. Dopo questo piccola introduzione di grande cultura, che sicuramente avrete gradito ? passiamo alleche abbiamo trovato per voi. Chi volesse aggiungere qualche elemento simpatico e originale nel proprio wc consiglio di guardarsi questedavvero molto interessanti di riciclo e fai da te. Buona visione ? Rivestimento parete con pallet fonte foto ...