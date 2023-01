Today.it

commenta A Genova un ragazzino di 15 anni ha denunciato di essere stato abusato in pieno centro storico. Il minorenne, poi arrivato in ospedale accompagnato dalla madre, ha raccontato di essere stato ...Genova . I carabinieri di Genova indagano su un caso, si potrebbe dire l'ennesimo caso, di presunta violenza sessuale avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio nel centro storico di ... 15enne violentato in pieno centro: "Erano in tre" A Genova un ragazzino di 15 anni ha denunciato di essere stato abusato in pieno centro storico. Il minorenne, poi arrivato in ospedale accompagnato dalla madre, ha raccontato di essere stato avvicinat ...Su quanto avvenuto la scorsa notte indagano i carabinieri. Almeno altri tre casi negli ultimi giorni, dalla ragazza trovata in stato confusionale al Porto ...