? LIVE! Juventus-Atalanta 3-3 | Danilo agguanta il pareggio al 65?

(Di domenica 22 gennaio 2023) IL TABELLINO3-3 Marcatori: 5? Lookman (A), 25? rig. Di Maria (J), 35? Milik (J), 46? Maehle (A), 53? Lookman (A), 65?(J)(3-5-2): Szczesny;, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli (81? Cuadrado), Locatelli, Rabiot, Kostic (61? Chiesa); Di Maria (74? Miretti), Milik (74? Kean). A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Paredes, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri(3-4-3): Musso; Toloi, Palomino (15? Demiral), Scalvini; Hateboer, Ederson, De Roon, Maehle; Lookman, Højlund, Boga (66? Pasalic). A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Okoli, Zortea, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Marinelli di Tivoli Ammoniti: Ederson (49?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – I GOL 5? – Gol– Lookman ...

Sky Sport

TORINO - Bolgia annunciata allo Stadium di Torino , dove oggi (domenica 22 gennaio, ore 20.45) ladi Massimiliano Allegri dovrà reagire sul campo al 5 - 1 incassato sul campo del Napoli e soprattutto alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'appello , ...All'Allianz Stadium, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium di Torino,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ... Juventus-Atalanta, il risultato in diretta LIVE 83' - TRIPLO CAMBIO NELL'ATALANTA: entrano Djimsiti e Muriel al posto di Ederson e Hojlung e Ruggeri al posto di Maehle. 79' - CHE OCCASIONE PER MIRETTI! Erroraccio di Demiral che regala palla a Kean ...77' - Hojlund prova a cercare un cross in mezzo ma viene chiuso bene da Alex Sandro in corner. 76' - Tenta la ripartenza ancora Chiesa che viene chiuso però ancora da De Roon. 74' - DOPPIO CAMBIO PER ...