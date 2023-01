? LIVE! Juventus-Atalanta 2-1 | fine primo tempo

(Di domenica 22 gennaio 2023) IL TABELLINO2-1 Marcatori: 5? Lookman (A), 25? rig. Di Maria (J), 35? Milik (J)(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Cuadrado, Miretti, Paredes, Chiesa, Soulé, Iling-Junior, Kean. All. Allegri(3-4-3): Musso; Toloi, Palomino (15? Demiral), Scalvini; Hateboer, Ederson, De Roon, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Okoli, Zortea, Ruggeri, Soppy, Pasalic, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Marinelli di Tivoli Ammoniti: – Espulsi: – Note: – I GOL 5? – Gol– Lookman trova lo spazio per la conclusione dalla destra, Szczsesny non riesce a trattenere: la sua incertezza fa finire la palla in rete. 25? – Gol ...

TORINO - Bolgia annunciata allo Stadium di Torino , dove oggi (domenica 22 gennaio, ore 20.45) ladi Massimiliano Allegri dovrà reagire sul campo al 5 - 1 incassato sul campo del Napoli e soprattutto alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'appello , ...All'Allianz Stadium, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium di Torino,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ... Juventus-Atalanta, il risultato in diretta LIVE 45'+5' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo. 45'+4' - Che pallone splendido per Milik che viene completamente atterrato da Demiral, non c'è niente per Marinelli. 45'+2' - L'Atalanta prova a ges ...La penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze tiene in agitazione i sostenitori accorsi alla Continassa. Ma si prova a reagire, nonostante tutto ...