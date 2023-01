? LIVE! Juventus-Atalanta 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 22 gennaio 2023) IL TABELLINO0-0 Marcatori: –(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Cuadrado, Miretti, Paredes, Chiesa, Soulé, Iling-Junior, Kean. All. Allegri(3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, Ederson, De Roon, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Demiral, Okoli, Zortea, Ruggeri, Soppy, Pasalic, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Marinelli di Tivoli Ammoniti: – Espulsi: – Note: – I GOL – LE AZIONI SALIENTI – LA MOVIOLA –

Tuttosport

All'Allianz Stadium, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium di Torino,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...L'Atalanta è la squadra che ha raccolto meno punti considerando le sfide tra le formazioni attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, appena quattro - lainvece ne ha ottenuti ... Diretta Juventus-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali RSS 2' - Pallone gestito dall'Atalanta ma perso da Toloi e Rabiot prova subito ad uscire e guadagna una rimessa laterale che verrà battuta da Alex Sandro. 1' - SI COMINCIA! La sfida tra Juventus e Ata ...L'allenatore portoghese dice la sua sulla notizia della settimana, che lo riguarda in classifica: "Abbiamo gli stessi punti dei bianconeri".