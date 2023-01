Zuppa di Porro 21 gennaio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 gennaio 2023)di. Parla il relatore della casa verde, è un archiettto irlandese, e c’è da rabbrividire, perchè proprio vivono in un altro mondo. Tutti contro Nordio, da Caselli a Rep e via andandp: mai vista tanta concentrazione di sforzi. Il sistema è quello di lenin e del rinnegato Kautsky, ben conmpresa da Bei: si da per scontato così che nordio sia un problema. I tedeschi dicono no ai carrarmati. Aumanta il popolo dei licenziati della new economy, ma il Pil italiano dovrebbe andare neglio del previsto #rasseganstampa20gen L'articolo proviene da Nicola