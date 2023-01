Zazzaroni | “Perché la Juve si e gli altri no? Plusvalenze non si fanno da soli”

TUTTO mercato WEB

penalizzare solo la Juventus Le plusvalenze si fanno in due' : questo il quesito posto danell'articolo da lui scritto, nel quale ha poi provato ad interpretare le motivazioni che ...Commenta per primo Questo pomeriggio il direttore del Corriere dello sport Ivan, durante un collegamento con Radio Toscana , ha avuto modo di analizzare alcuni dei ...anche io sono ... Zazzaroni sul CorSport: "Perché la Juve sì e gli altri no Le plusvalenze si fanno in due"