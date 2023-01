Zaniolo vuole solo il Tottenham | resterà a Roma senza l’obbligo di riscatto

(Di sabato 21 gennaio 2023) La speranza di: un derby londinese tra Spurs e Hammers, Borussia Dortmund defilato. Ma prezzo e formula rappresentano un ostacolo Il derby londinese trae West Ham è una speranza per la, ma le cose sembrano non procedere in questa direzione. La società ha fissato un prezzo di 40 milioni per Nicolò, anche se sarebbe disposta a scendere fino a 30 milioni (magari 25 più 5 di bonus). Il vero ostacolo è rappresentato dalle clausole di, visto che il prestito oneroso è la base di ogni trattativa. Lavorrebbenon condizionato, o al massimo che lo sia con una formula molto agevole, mentre le controparti vorrebbero legarlo a minuti o presenze. Un altro motivo del stand-by è legato al fatto che...

La Gazzetta dello Sport

Separato in casa, Nicolònon è partito per la sfida contro lo Spezia perchélasciare la Roma Separato in casa, Nicolònon è partito per la sfida contro lo Spezia perchélasciare la Roma. Valigie pronte ma con direzione ancora sconosciuta. La società ...La speranza Roma è che si inneschi una sorta di derby londinese fra Tottenham e West Ham - il Borussia Dortmund è più defilato - utile a far lievitare il prezzo di Nicolò, ma la sensazione è che le cose non stiano procedendo verso questa direzione, e per due motivi. Il primo è legato alle clausole. Lo strappo di Zaniolo: vuole andare via subito, la Roma lo valuta 35-40 milioni Spunta il clamoroso retroscena legato a Zaniolo e il suo addio alla Roma, cosa ormai concreta. Ecco la destinazione.Il derby londinese tra Spurs e Hammers, i tedeschi più defilati. Ma ci sono i nodi del prezzo e della formula. Senza l'obbligo di riscatto rimarrà ...