Zaniolo | ci prova anche il Brighton | offerti alla Roma 25 milioni

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nicolòappare sempre più lontano d, così si moltiplicano le squadre cheno ad avvicinarsi al centrocampista classe ’99 che ormai sembra in rottura con l’ambiente giallorosso.lista di pretendenti si aggiunge in queste oreildi Roberto De Zerbi: gli inglesi, stando a quanto scritto da Il Tempo, avrebbero messo sul piatto un’offerta da 25di euro. Una somma che non basterà per strappare il sì della, ma da cui potrebbe svilupparsi una trattativa nei prossimi giorni. Quel che è certo è che al momento sembra difficile una riconciliazione tra il club capitolino e. SportFace.

