Zaniolo | anche Napoli e Milan alla finestra

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nicolòsaluterà la Roma in questo mercato di gennaio. Il calciatore vuole andar via e non rinnoverà il proprio contratto Nicolòè attualmente un separato in casa a Trigoria. Il calciatore azzurro ormai si può dire in dirittura d’addio, con il contratto che non verrà sicuramente rinnovato. Sul calciatore già tante squadre straniere, L'articolo

numero-diez.com

... "Caroma cosa ti abbiamo fatto La nostra colpa è averti dato troppo amore. Sempre sostenuto ma noi romanisti non meritiamo questo" è lo sconsolato tweet di Silvia. Ma c'èchi non ...il polacco ha qualche problemini fisico ma Gotti conta di averlo comunque a disposizione. ... ma senza. Probabili formazioni Spezia - Roma:SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Amian, Caldara, ... Roma, per Zaniolo anche sirene tedesche: contatti con il Dortmund Intermediari al lavoro per trovare una soluzione in Premier per Zaniolo, che ha ormai rotto con la Roma. Rifiutate per ora le proposte di prestito di West Ham e Tottenham. Intanto la Roma ha individua ...Nicolò Zaniolo si è allenato in gruppo alla vigilia della partita contro lo Spezia. Tutto normale, dunque, nonostante l’esclusione dalla lista dei convocati. Ieri ...