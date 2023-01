Yellen in Senegal contro la guerra di Putin e il debito di Xi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo l’incon l’alto funzionario del Politburo Liu He, capo degli affari economici cinesi, la segretaria al Tesoro statunitense, Janet, ha lasciato il World Economic Forum di Davos in direzione Africa. La visita in, Zambia e Sud Africa, dà seguito all’incon la gran parte dei leader africani ospitati, a metà dicembre alla Casa Bianca, e racconta di come l’amministrazione Biden intenda dare spinta al suo rinnovato interessamento per il continente. Interessamento che passa anche dalla costruzione di una partnership di carattere economico per contrastare l’inflazione e facilitare l’accesso a investimenti e finanze per i Paesi africani. L’Africa è da anni un mondo in cui il tema delè prominente, attualmente complicato dalle dinamiche inflattive e al peso sulle varie ...

Agenzia Nova

... ha dichiarato venerdì il segretario al Tesoro americano Janetdurante la sua visita a Dakar, in. Secondo, la fine della guerra sarebbe la soluzione migliore per aiutare l'...Inincontrera' il presidente Macky Sall, che presiede attualmente l'Unione africana, che lo scorso anno ha accusato i Paesi occidentali per le sanzioni sulla Russia, che renderebbero ... Yellen in Senegal: “Investiremo oltre 350 milioni di dollari in economia digitale” Dieci giorni di viaggio in Africa per la segretaria al Tesoro americana, che iniziano con ampie critiche a Russia e Cina, ma che si focalizzeranno sulla strategia con cui l'amministrazione Biden inten ...Washington, 20 gen 09:22 - (Agenzia Nova) - La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen è attesa oggi in Senegal, Paese che visiterà come prima tappa africana di un tour che la porterà fino ...