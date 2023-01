WWE | Si ritiene che Vince McMahon sia soddisfatto dell’attuale gestione della WWE

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sono passate ormai due settimane da quandoha ripreso il suo ruolo di presidente esecutivoWWE. Dopo essere stato reintegrato, ha nominato se stesso e altre due personesua cerchia ristretta, Michelle Wilson e George Barrios, nel consiglio di amministrazioneWWE. In quella che è stata definita un’acquisizione ostile,ha dovuto estromettere tre membri del consiglio di amministrazione per assicurarsi un punto d’appoggio nel suo percorso per ritornare ad essere presidente. Molte cose sono cambiate da quandoha lasciato l’azienda l’anno scorso, con il genero Triple H a dirigere le redinicreativitàWWE. Ora che è tornato, molti temono che le cose ...

