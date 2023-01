WWE | Non ci sarebbero piani per Ronda Rousey alla Royal Rumble

(Di sabato 21 gennaio 2023) Durante ilmatch femminile dello scorso anno, con il numero 29,fece il suo ritorno in WWE: la wrestler poi, vinse l’incontro e andò a sfidare Charlotte Flair per il titolo a WrestleMania 38. Inizialmente i fan hanno apprezzato il ritorno della wrestler dopo circa tre anni d’assenza, ma dopo qualche tempo si sono stufati della gestione dell’ex campionessa di MMA, fischiandola e forzando la WWE a un turn heel. Negli ultimi tempi la Baddest Woman On The Planet ha perso lo SmackDown Women’s Championship contro la rientrante Charlotte e dopo questa sconfitta, è scomparsa dai radar. A quanto pare, lanon avrà nemmeno un match. Le ultime news Stando a quanto riportato da Fightful, ...

The Shield Of Wrestling

... realizzata con la. Già da questo si può evincere che sullo schermo ci saranno lotte emotive ma ... una donna che è stata incarcerata ingiustamente: è stata accusata di un crimine che in realtà...D'altra parte laè molto seguita in tutto il mondo, ma la lotta libera ha una base davvero forte in Messico estupisce, quindi, che sia emersa al punto da diventare centrale nella narrazione ... Chris Masters, niente Royal Rumble La WWE non lo chiama Jazz, ex lottatrice della WWE, ha praticamente escluso quasi totalmente un suo possibile ritorno a sorpresa nel Women's Royal Rumble Match.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...