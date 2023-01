WWE | Hulk Hogan e Lita saranno a Raw XXX

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il prossimo episodio di Monday Night Raw sarà dedicato alla celebrazione dei 30 anni dalla messa in onda del primo episodio nel 1993. Per l’occasionepresenti diversi Hall Of Famer e leggende. Alcuni nomi sono già stati annunciati dalla WWE, tra cui Ric Flair, The Undertaker, HBK. Ora altri due nomi si aggiungono alla lista; per uno c’è già stato l’annuncio ufficiale da parte di Stamford. Raw XXX Ric Flair lo aveva svelato durante il proprio podcast in settimana, ora c’è anche la conferma ufficiale da parte della WWE. Il 2 volte Hall Of Famersarà presente a Raw XXX. Stando alla locandina potremmo anche vedere Triple H. Inoltre, PWInsider riporta che anchesarà presente allo show. Il suo nome, tuttavia, non è ancora stato ufficializzato.