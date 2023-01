“Wow | pazzeschi!” Ilary Blasi e Bastian | ora sì che è ufficiale | cosa ha fatto l’ex moglie di Totti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ormai non si nascondono più.e il suo nuovo fidanzatoescono allo scoperto. Anche la conduttrice cambia definitivamente pagina dopo la fine del matrimonio con Francesco. Il suo ex marito ha conosciuto un’altra donna, Noemi Bocchi, e fa coppia fissa con lei.ha trovato la serenità conMuller. A novembre il magazine Chi ha pubblicato le foto della nuova coppia. I due erano stati paparazzati in un lussuoso hotel di Zurigo.Muller è un imprenditore e sarebbe l’erede di una famiglia di costruttori. Dopo quella prima paparazzata, la coppia è stata avvistata di nuovo in vacanza, stavolta nella cornice di St. Moritz, con tanto di bacio sulla neve. In quell’occasione...