Wanda Nara | la chirurgia estetica l’ha resa irriconoscibile | fan sconvolti

(Di sabato 21 gennaio 2023)ama mostrarsi sui social, sfoggiando sempre un look e una forma fisica invidiabili: ma ve la ricordate qualche anno fa? L’imprenditrice e showgirl argentina ha spiazzato i suoi follower per il drastico cambio d’aspetto: ecco infatti come appariva tempo fa. Nel corso dell’ultimo anno non si è fatto che parlare del turbolento matrimonio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tuttosport

ancora una volta ha stupito i suoi fan, questa volta con un cambio di look , sfoggiato in occasione del compleanno della figlia Francesca , con cui ha detto addio ai suoi famosi capelli ...Leggi anche >, nuovo look a sorpresa (addio alla chioma bionda): 'Tutto cambia' Dopo l'esperienza del Gf Vip , Carolina è tornata a sorridere riprendendosi in mano la sua vita e la grinta ... Wanda, piedi davanti a un Lopez davvero Maxi... Wanda Nara ha inaugurato il nuovo anno concedendosi un make over. L'agente sportiva ha deciso per un cambiamento drastico.Wanda Nara ha spiegato che il cambio di look è stato dettato da un "progetto molto interessante", ma in molti vedono anche altro.